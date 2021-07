ദോഹ: ഇന്ത്യയും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള എയര്‍ ബബിള്‍ കരാര്‍ വീണ്ടും പുതുക്കിയതായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഒരു മാസത്തേക്കേണ് കരാര്‍ പുതുക്കിയതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍ ദീപക് മിത്തല്‍ പറഞ്ഞു.

എയര്‍ ബബിള്‍ കരാര്‍ പുതുക്കുന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വം കാരണം ഇന്നു രാവിലെയുള്ള ഇന്ത്യ-ഖത്തര്‍ വിമാന സര്‍വീസ് മുടങ്ങിയിരുന്നു. നിലവിലെ എയര്‍ ബബിള്‍ കരാര്‍ ജൂണ്‍ 30 അര്‍ധരാത്രിവരെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പുതുക്കുന്നത് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതോടെയാണ് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ച മുതല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഖത്തറിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ മുടങ്ങിയത്.

The Air Bubble Arrangement between India and Qatar extended for July 2021. The flights have resumed under this arrangement. Thank Civil aviation authorities and airlines on both sides for their continued cooperation in providing the requisite air connectivity.

— India in Qatar (@IndEmbDoha) July 1, 2021