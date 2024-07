രണ്ട് പുതിയ ബസ് റൂട്ടുകൾ ആരംഭിച്ചതായി ദുബായ് RTA

എമിറേറ്റിൽ രണ്ട് പുതിയ ബസ് റൂട്ടുകൾ ആരംഭിച്ചതായി ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട് അതോറിറ്റി (RTA) അറിയിച്ചു. 2024 ജൂലൈ 5-നാണ് RTA ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

#Dubai’s #RTA has introduced two new public bus lines: DH1, which runs between Dubai Hills and Equiti Metro Station, and DA2, which runs between DAMAC Hills and Dubai Studio City. These two lines are part of RTA’s initiative to improve the internal bus network and its integration… pic.twitter.com/XEMix4XeGc