റോഡുകൾക്ക് പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതായി ദുബായ് RTA

എമിറേറ്റിലെ റോഡുകൾക്ക് പേരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതായി ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട് അതോറിറ്റി (RTA) അറിയിച്ചു. ദുബായിലെ റോഡുകൾക്കും, സ്ട്രീറ്റുകൾക്കും പേരുകൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പായ ദുബായ് റോഡ് നെയിമിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

#Dubai Road Naming Committee, the entity that designates names for roads and streets in Dubai, launched the platform Street Designation Proposal under the supervision of @DMunicipality.



The public can contribute by proposing names for roads and streets through the platform link:… pic.twitter.com/KAw8Gf4WpD