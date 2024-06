ഹൈഡ്രജൻ ബസ് പരീക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായി ദുബായ് RTA

ദുബായ്: മിറേറ്റിലെ കാലാവസ്ഥയിലും, സാഹചര്യങ്ങളിലും ഹൈഡ്രജൻ ബസ് പരീക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങുന്നതായി ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട് അതോറിറ്റി (RTA) അറിയിച്ചു. 2024 ജൂൺ 24-നാണ് RTA ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

എമിറേറ്റിൽ പ്രകൃതിയോടു ഇണങ്ങിയതും, സുസ്ഥിരതയിലൂന്നി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്തിനായി RTA നടത്തുന്ന പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനം.

#RTA has signed an agreement with Swaidan Trading Company to trial an eco-friendly hydrogen bus in Dubai's climate and operational conditions. The agreement was signed by Ahmed Hashem Bahrozyan, CEO of RTA's Public Transport Agency, and Swaidan Al Naboodah, Managing Director of… pic.twitter.com/RPxkZY1y7f