ദുബായ് RTA 636 പുതിയ ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 1.1 ബില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ കരാറിൽ ഒപ്പ് വെച്ചു

ദുബായ്: 636 പുതിയ ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള 1.1 ബില്യൺ ദിർഹത്തിന്റെ കരാറിൽ ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട് അതോറിറ്റി (RTA) ഒപ്പ് വെച്ചു. 2024 ജൂലൈ 21-നാണ് RTA ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിനാണ് ഈ കരാർ. ഇതിൽ 40 ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതായി RTA അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

أرست #هيئة_الطرق_و_المواصلات، عقد شراء 636 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، "يورو 6" وحرصاً أن تكون المواصلات العامة هي الخيار المفضل لتنقل السكان، وصولاً لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك إلى 25% بحلول… pic.twitter.com/tOydyJyYhp