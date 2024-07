മദീന ബുക്ക് ഫെയർ ജൂലൈ 30-ന് ആരംഭിക്കും

മദീന ബുക്ക് ഫെയറിന്റെ മൂന്നാമത് പതിപ്പ് 2024 ജൂലൈ 30-ന് ആരംഭിക്കും. സൗദി പ്രസ് ഏജൻസിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ജൂലൈ 30-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പുസ്തക മേള ഓഗസ്റ്റ് 5 വരെ നീണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. മുന്നൂറിൽ പരം അന്താരാഷ്ട്ര, അറബ് പ്രസാധകർ ഈ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

Third Edition of Almadinah Book Fair to Start on July 30.https://t.co/cKARPPhmyY#SPAGOV pic.twitter.com/PfOWZNG0LX