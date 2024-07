2024 ജൂലൈ 29, തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ എമിറേറ്റിൽ ഏതാനം പുതിയ പെയ്‌ഡ്‌ പാർക്കിംഗ് ഇടങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുമെന്ന് അബുദാബി മൊബിലിറ്റി അറിയിച്ചു. 2024 ജൂലൈ 27-നാണ് അബുദാബി മൊബിലിറ്റി ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

Abu Dhabi Mobility announces the activation of the Mawaqif services in the Khalifa Commercial and Etihad Plaza areas in Khalifa City starting on the 29th of July, following the completion of infrastructure work and signage installation … pic.twitter.com/pbEKOLHsXo