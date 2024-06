സലാം എയർ ചെന്നൈയിലേക്ക് സർവീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

മസ്കത്ത്: ബഡ്ജറ്റ് എയർ ലൈനായ സലാം എയർ മസ്‌കത്തിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് സർവീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മസ്‌കത്തിൽ നിന്ന് വ്യാഴവും ശനിയുമാണ് സർവീസുണ്ടാവുക. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ മടക്കയാത്രയുമുണ്ടാകും. മസ്‌കത്തിൽ നിന്ന് രാത്രി 11 ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം വൈകീട്ട് 4.15ന് ചെന്നൈയിലെത്തും. അതേസമയം രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന വിമാനം രാവിലെ 7.25ന് മസ്‌കത്തിലെത്തും.

من مسقط إلى شيناي، شبكتنا تنمو! 🌍✈️ اكتشف سحر جنوب الهند مع طيران السلام. #وجهة جديدة #طيران_السلام شيناي"

From Muscat to Chennai, our network grows stronger! 🌍✈️ Experience the magic of South India with SalamAir. #NewRoute #SalamAir #Chennai" pic.twitter.com/auOrL1tFId