സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽ ഫൗ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മേഖല യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലിടം നേടി. സൗദി പ്രസ്സ് ഏജൻസിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

റിയാദ് മേഖലയിലെ ‘കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ഓഫ് അൽ ഫൗ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഏരിയ’ UNESCO വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി യുനെസ്കോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയും, ഹെറിറ്റേജ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനുമായ പ്രിൻസ് ബദ്ർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഫർഹാനും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

