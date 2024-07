മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ദുബായ്

മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് അംഗീകാരം.

സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതും, പൊതു ഗതാഗത ഉപയോഗത്തിന്റെ നിരക്ക് 45 ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം. കാർബൺ ബഹിർഗമനത്തിന്റെ തോത് പ്രതിശീർഷം 16 ടണ്ണിലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

The Executive Council of Dubai approved a plan for developing areas around Metro stations with the aim of enriching economic opportunities and increasing the share of public transport to 45% and reducing carbon emissions to 16 tonnes per capita.



