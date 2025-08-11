ദുബായ്, ഷാർജ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഹാൻഡ് ബാഗേജ് നിയമങ്ങൾ 2025; യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ദുബായ്/ഷാർജ: യുഎഇയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായ്, ഷാർജ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഹാൻഡ് ബാഗേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രധാന നിയമങ്ങൾ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2025-ലെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതവും തടസ്സരഹിതവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കും.
- പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും:
* അനുവദനീയമായ ഭാരം: സാധാരണയായി, മിക്ക വിമാനക്കമ്പനികളും എക്കണോമി ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്ക് 7 കിലോഗ്രാം വരെയുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗേജാണ് അനുവദിക്കുന്നത്. ബിസിനസ്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്ക് രണ്ട് ബാഗുകൾ വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതിയുണ്ട്. എങ്കിലും, യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതത് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഭാരപരിധി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
* ദ്രാവകങ്ങൾ: ഹാൻഡ് ബാഗേജിൽ 100 മില്ലിലിറ്ററിൽ കൂടാത്ത കണ്ടെയ്നറുകളിൽ മാത്രമേ ദ്രാവകങ്ങൾ, ജെല്ലുകൾ, ക്രീമുകൾ എന്നിവ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ. ഇവയെല്ലാം ഒരു ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള, സുതാര്യവും, വീണ്ടും അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിനുള്ളിൽ വെക്കണം. ഒരു യാത്രക്കാരന് ഒരു ബാഗ് മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുക.
* മരുന്നുകൾ: അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ ഹാൻഡ് ബാഗേജിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാൽ, ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി നിർബന്ധമായും കൈവശം വെക്കണം. മയക്കുമരുന്ന് അടങ്ങിയ ചില മരുന്നുകൾക്ക് യുഎഇയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് യുഎഇ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച് അനുമതി വാങ്ങുന്നത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.
* പവർ ബാങ്കുകളും ബാറ്ററികളും: പവർ ബാങ്കുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾക്കുള്ള ലിഥിയം ബാറ്ററികൾ തുടങ്ങിയവ ഹാൻഡ് ബാഗേജിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവ ചെക്ക്-ഇൻ ബാഗേജിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. പവർ ബാങ്കിന്റെ വാട്ട് ഹവർ ശേഷി 100-ൽ താഴെയായിരിക്കണം. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് പവർ ബാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനോ ചാർജ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല.
* നിരോധിത വസ്തുക്കൾ: സ്ഫോടന സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ, മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾ, തീപ്പെട്ടി, ലൈറ്ററുകൾ, സ്പ്രേ ബോട്ടിലുകൾ, മയക്കുമരുന്ന് തുടങ്ങിയവ ഹാൻഡ് ബാഗേജിൽ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
* ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ: അച്ചാറുകൾ, എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ, ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ (കൊപ്ര) തുടങ്ങിയവ ചെക്ക്-ഇൻ ബാഗേജിൽ പോലും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊപ്രയ്ക്ക് കർശനമായ നിരോധനമുണ്ട്.
യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഓരോ വിമാനക്കമ്പനിക്കും ഈ നിയമങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അതത് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.