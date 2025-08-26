Technology

ഹാസൽബ്ലാഡ് X2D II 100C അവലോകനം: ഏറ്റവും മികച്ച മീഡിയം ഫോർമാറ്റ് ക്യാമറ

പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കിടയിൽ ഏറെ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഹാസൽബ്ലാഡിന്റെ പുതിയ മീഡിയം ഫോർമാറ്റ് ക്യാമറ X2D II 100C പുറത്തിറങ്ങി. മികച്ച ഫീച്ചറുകളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും സമന്വയിപ്പിച്ച് എത്തുന്ന ഈ ക്യാമറ, മീഡിയം ഫോർമാറ്റ് ക്യാമറകളുടെ ലോകത്ത് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുൻ മോഡലായ X2D 100C-യുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണിത്.

  • പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

* 100MP BSI CMOS സെൻസർ: അതിശയിപ്പിക്കുന്ന റെസലൂഷനും ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും നൽകുന്ന 100 മെഗാപിക്സൽ BSI CMOS സെൻസറാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ ഹൃദയം. 16-ബിറ്റ് കളർ ഡെപ്ത് ഉപയോഗിച്ച് 281 ട്രില്യൺ നിറങ്ങൾ വരെ പകർത്താൻ ഇതിന് കഴിയും.

* വേഗതയേറിയ ഓട്ടോഫോക്കസ്: വേഗതയും കൃത്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓട്ടോഫോക്കസ് (PDAF) സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, LiDAR അസിസ്റ്റഡ് ഫോക്കസിംഗും പുതിയ AF ഇലുമിനേറ്ററും കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലും മികച്ച പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

* ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജ്: 1TB ബിൽറ്റ്-ഇൻ SSD സ്റ്റോറേജുമായി വരുന്ന ആദ്യ മീഡിയം ഫോർമാറ്റ് ക്യാമറയാണിത്. ഉയർന്ന റെസലൂഷനുള്ള RAW ഫയലുകൾ വേഗത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

* ചിത്രസ്ഥിരത (IBIS): 5-ആക്സിസ് ഇൻ-ബോഡി ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (IBIS) സംവിധാനം 7 സ്റ്റോപ്പ് വരെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നൽകുന്നു. ഇത് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചു ചിത്രമെടുക്കുമ്പോഴുള്ള കുലുക്കം ഒഴിവാക്കി മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

* മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഡിസൈൻ: മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞതും മെച്ചപ്പെട്ട എർഗോണോമിക്സും പുതിയ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രേ മാറ്റ് ഫിനിഷും ഈ ക്യാമറയെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. 3.6 ഇഞ്ച് ടിൽറ്റിംഗ് OLED ടച്ച്‌സ്ക്രീനും പുതുക്കിയ വ്യൂഫൈൻഡറും ഉപയോഗക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

വീഡിയോ ഫീച്ചറുകളില്ലെങ്കിലും, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയിലും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണിതെന്ന് ഹാസൽബ്ലാഡ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

 

