യു.എ.ഇയിൽ കനത്ത മഴയും ആലിപ്പഴവർഷവും; ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു: ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശം

അബുദാബി: യു.എ.ഇയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയും ആലിപ്പഴ വർഷവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (NCM) വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലേർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അൽ ഐൻ, അബുദാബിയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കനത്ത മഴ ലഭിച്ചത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

വടക്കൻ എമിറേറ്റുകളായ ഫുജൈറ, അൽ ഐൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ആലിപ്പഴം വീണതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അബുദാബി, അൽ ഐൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമായി.

 

ഓറഞ്ച് അലർട്ട്: ജാഗ്രത വേണം

ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രകാരം, മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വാദികളിലും (നദീതടങ്ങൾ) വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ കാഴ്ച കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വേഗത കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് അബുദാബി പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും, മഴയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

വേനൽക്കാലത്ത് യു.എ.ഇയിൽ ഇത്തരത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയുടെ സ്വാധീനം കാരണം അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ കാറ്റ് വീശുന്നതാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പ്രധാന കാരണം. ഈ കാറ്റ് പർവതങ്ങളുമായി കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ മഴമേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയും മഴയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം, യു.എ.ഇയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനിലയും ആർദ്രതയും അനുഭവപ്പെട്ടു. താപനില 49 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നതായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ആർദ്രതയും അനുഭവപ്പെട്ടു. ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും, കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

 

