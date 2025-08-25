National

രാജസ്ഥാനിൽ കനത്ത മഴ: സുർവാൾ ഡാം കവിഞ്ഞൊഴുകി, നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 11 minutes ago
10,576 Less than a minute
FacebookWhatsApp

രാജസ്ഥാനിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ സവായ് മധോപൂർ ജില്ലയിൽ വൻ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായ മഴയെത്തുടർന്ന് സുർവാൾ അണക്കെട്ട് കവിഞ്ഞൊഴുകിയതാണ് ദുരിതത്തിന് കാരണം. നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമാണ്. സുർവാൾ അണക്കെട്ട് കരകവിഞ്ഞ് ഭൂമിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഗർത്തമായി മാറി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

സുർവാൾ, ധനോലി, ഗോഗോർ, ജാദവത, ശേഷ, മച്ചിപുര എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. പ്രദേശവാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ പലായനം ചെയ്തു. ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാത്ത റോഡുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയതിനാൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുകയാണ്.

കനത്ത മഴയും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രളയവും രാജസ്ഥാനിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ജയ്പൂരിലെ പ്രധാന റോഡായ ജയ്പൂർ റോഡ് സർവീസ് ലെയ്ൻ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. പലയിടത്തും ജലനിരപ്പ് രണ്ടടി വരെ ഉയർന്നത് നിരവധി റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടസ്സപ്പെടുത്തി. റോഡുകൾക്ക് പുറമെ, വീടുകളിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും വെള്ളം കയറിയത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കി.

 

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 11 minutes ago
10,576 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

യുപിയിൽ കണ്ടെയ്‌നർ ട്രക്കും ട്രാക്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; എട്ട് പേർ മരിച്ചു, 43 പേർക്ക് പരുക്ക്

4 hours ago

യുപിയിലെ സ്ത്രീധന കൊലപാതകം: രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ വെടിവെച്ച് കീഴ്‌പ്പെടുത്തി പോലീസ്

4 hours ago

ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയുടെ ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ കേന്ദ്രം പിൻവലിച്ചു

4 hours ago
ബിജെപി 1200

വിഠൽഭായ് പട്ടേലിന്റെ നൂറാം വാർഷികം: നിയമനിർമ്മാണ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ അടിത്തറ പാകിയത് അദ്ദേഹമെന്ന് അമിത് ഷാ

23 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!