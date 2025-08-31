National

ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മിന്നൽ പ്രളയത്തിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയെന്ന് ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പ്

Photo of News Desk News Desk Send an email 27 seconds ago
10,569 Less than a minute
FacebookWhatsApp

രാജ്യത്ത് അടുത്ത മാസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സെപ്റ്റംബറിൽ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഐഎംഡിയുടെ പ്രവചനം. അതിനാൽ, രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഐഎംഡി വ്യക്തമാക്കി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ, അതായത് സെപ്റ്റംബറിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സാധാരണയായി ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലഭിച്ചേക്കാമെന്ന് ഐഎംഡി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മൃത്യുഞ്ജയ് മൊഹപത്ര പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീർ, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ, മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സെപ്റ്റംബറിൽ സാധാരണയിലും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രവണത ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും പ്രാദേശിക പ്രതിഭാസങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകാമെന്നും ഐഎംഡി വിലയിരുത്തുന്നു.

Photo of News Desk News Desk Send an email 27 seconds ago
10,569 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് മോദി, ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

5 hours ago

മണിപ്പൂരിൽ ആറ് ഭീകരവാദികൾ അറസ്റ്റിൽ; ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും പിടിച്ചെടുത്തു

7 hours ago

എസ്.ഐ.ആർ. ഡ്രൈവിനെതിരെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ

17 hours ago

ബിഗ് ബോസ് 19: വൈറൽ തമാശകളുടെ പേരിൽ പ്രണീത് മോറിനെ ശാസിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ; താരത്തിന്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

18 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!