അതിശക്തമായ മഴ; സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ നിരവധി ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി: വഴിതിരിച്ച് വിട്ടു

തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (എസ്‌സിആർ) നിരവധി ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും വഴിതിരിച്ച് വിടുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ വെള്ളം കയറാൻ കാരണമായതിനാലാണ് ഈ നടപടി.

തെലങ്കാനയിലെ കാമറെഡ്ഡി, മേദക് ജില്ലകളിലാണ് മഴ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ പലയിടത്തും ഒലിച്ചുപോവുകയും വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്തു. യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ റൂട്ടുകളിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

 

റദ്ദാക്കിയതും വഴിതിരിച്ച് വിട്ടതുമായ ട്രെയിനുകൾ:

* കാച്ചിഗുഡ-നിസാമാബാദ്, മെഡക്-കാച്ചിഗുഡ, കാച്ചിഗുഡ-പൂർണ എന്നീ ട്രെയിനുകൾ പൂർണമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

* മുംബൈ-ലിംഗംപള്ളി, അമരാവതി-തിരുപ്പതി തുടങ്ങിയ ചില ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ച് വിട്ടതായും എസ്‌സിആർ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

മഴ കാരണം തടസ്സപ്പെട്ട റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ റെയിൽവേ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ ഈ റൂട്ടുകളിൽ സാധാരണ നിലയിൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കൂ. യാത്രക്കാർക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ യാത്രക്കാർ റെയിൽവേയുടെ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

 

