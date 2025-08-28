ഹോണർ മാജിക് വി5: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ലിം ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ
ലണ്ടൻ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോൺ HONOR Magic V5 ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് HONOR ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡൽ ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. 8.8 മില്ലിമീറ്റർ കനം മാത്രമുള്ള ഈ ഫോൺ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളുടെ വിപണിയിൽ ഒരു പുതിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിടുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:
* ഡിസ്പ്ലേ: 7.95 ഇഞ്ച് 2K റെസല്യൂഷനുള്ള OLED മടക്കാവുന്ന ഇൻഫീൽഡ് ഡിസ്പ്ലേയും, 6.45 ഇഞ്ച് LTPO OLED ഔട്ട്സൈഡ് ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിനുണ്ട്. രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയ്ക്കും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുണ്ട്.
* പ്രോസസ്സർ: Qualcomm Snapdragon 8 Elite ചിപ്സെറ്റിലാണ് HONOR Magic V5 പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് അതിവേഗ പ്രകടനവും ഊർജ്ജക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
* ക്യാമറ: 50MP പ്രൈമറി സെൻസർ, 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ഷൂട്ടർ, 64MP പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്നിവയടങ്ങിയ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. മുന്നിൽ രണ്ട് 20MP സെൽഫി ക്യാമറകളുമുണ്ട്.
* ബാറ്ററി: 5,820mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിന് കരുത്ത് നൽകുന്നത്. 66W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗും 50W വയർലെസ് ചാർജിംഗും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 1TB വേരിയന്റിന് 6100 mAh ബാറ്ററിയാണ്.
* ഡിസൈൻ: 217 ഗ്രാം ഭാരം മാത്രമുള്ള ഈ ഫോൺ നിലവിലുള്ള മറ്റ് ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ്. IP58, IP59 റേറ്റിംഗുകൾ ഉള്ളതിനാൽ പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.
ആഗോള വിപണിയിൽ വിവിധ മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമായ HONOR Magic V5 ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ എത്തുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ HONOR ഔദ്യോഗികമായി ഒന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഏകദേശം 1,07,990 രൂപയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ വിലയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.