ക്രിമിനലുകളെ പാർട്ടിയിൽ ചേർത്താൽ എത്ര വർഷം തടവ് ലഭിക്കണം?’; അമിത് ഷായോട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ
ന്യൂഡൽഹി: ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി രംഗത്ത്. ‘ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ പാർട്ടിയിൽ ചേർത്താൽ എത്ര വർഷം തടവ് ലഭിക്കണം?’ എന്ന് കെജ്രിവാൾ അമിത് ഷായോട് ചോദിച്ചു. ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിലൂടെയാണ് കെജ്രിവാൾ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
ബിജെപിയിലേക്ക് വരുന്നതോടെ അഴിമതി കേസുകളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുമെന്ന് ചില പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ ചോദ്യം. ‘ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കാർ നടത്താൻ കഴിയില്ല’ എന്ന അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയും കെജ്രിവാൾ പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപിയിൽ ചേരുന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
കൂടാതെ, എല്ലാ കേസുകളും നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്നും കെജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏതൊരു പാർട്ടിക്കും ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള വ്യക്തികളെ അംഗങ്ങളാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സുപ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കെജ്രിവാളിന്റെ ഈ പ്രതികരണം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ അഴിമതിക്കേസുകളെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചു. അതേസമയം, കെജ്രിവാളിന് നിയമപരമായി പ്രതികരിക്കാൻ എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രതികരിച്ചു.