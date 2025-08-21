ഒമാനിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി എച്ച്.പി.വി. വാക്സിൻ

മസ്കറ്റ്: ഒമാനിലെ പൊതു-സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് എച്ച്.പി.വി. (ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ്) വാക്സിൻ നൽകാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. രാജ്യത്തെ ദേശീയ സ്കൂൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പരിപാടിയിൽ ഈ വാക്സിൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടെ, പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിനും ഭാവിയിൽ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് വലിയ സംഭാവന നൽകും.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) ശുപാർശകൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഒമാന്റെ ഈ സുപ്രധാന നീക്കം. രോഗനിയന്ത്രണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനുമുള്ള സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബദർ ബിൻ സെയ്ഫ് അൽ റവാഹി ഈ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഭാവിതലമുറയെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഒമാന്റെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. വാക്സിൻ വിതരണത്തിനായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള ശിൽപശാലകൾ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും. പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരവും പരിഗണിച്ച്, ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് വാക്സിൻ വിതരണം നടപ്പാക്കുക.
പ്രധാനമായും ഗർഭാശയമുഖ കാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസിനെതിരായ പ്രതിരോധ ശേഷി നേടുന്നതിനാണ് ഈ വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. ഒമാൻ പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെന്ന ഖ്യാതി കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം.