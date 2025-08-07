Kerala

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ വികസനം അസാധ്യമാണ്; കേരളം മാതൃകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 14 minutes ago
10,573 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റത്തിൽ കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ശാസ്ത്രഗവേഷണ ഉച്ചകോടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ശാസ്ത്രം എങ്ങനെ സാധാരണക്കാരന് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ വികസനം അസാധ്യമാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെ പ്രവർത്തനം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ശാസ്ത്രമേഖലയിലും വ്യവസായ മേഖലയിലും പരസ്പര ധാരണയോടുള്ള പ്രവർത്തനം നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കാർഷിക മേഖലക്ക് കൂടി ഗുണകരമാകണം. ജനിതക എൻജിനീയറിംഗ് രംഗത്തെ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ഭക്ഷ്യമേഖലക്കും ആരോഗ്യമേഖലക്കും കൈത്താങ്ങകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 14 minutes ago
10,573 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

fire

ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ പവർ ബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; തിരൂരിൽ വീട് കത്തിനശിച്ചു

26 minutes ago

പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢലക്ഷ്യം: എഫ്‌ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്വേത മേനോൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ

37 minutes ago

കൊല്ലം പനവേലിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട പിക്കപ് വാൻ ബസ് കാത്തുനിന്ന യുവതികളെ ഇടിച്ചു; രണ്ട് മരണം, ഒരാൾക്ക് പരുക്ക്

53 minutes ago
gold

റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക് സ്വർണം; പവന് ഇന്ന് 160 രൂപ വർധിച്ചു

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!