2025-ലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ രാജ്യമായി ഐസ്‌ലൻഡിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

News Desk

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പീസ് (IEP) പുറത്തിറക്കിയ 2025-ലെ ആഗോള സമാധാന സൂചിക (Global Peace Index – GPI) പ്രകാരം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായ രാജ്യമായി ഐസ്‌ലൻഡ് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായി 17-ാം വർഷമാണ് ഐസ്‌ലൻഡ് ഈ നേട്ടം നിലനിർത്തുന്നത്.

കുറഞ്ഞ കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക്, ശക്തമായ സാമൂഹിക വിശ്വാസം, സൈന്യത്തിന്റെ അഭാവം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ഐസ്‌ലൻഡിനെ ഈ നേട്ടത്തിന് അർഹമാക്കിയത്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാബോധവും പരസ്പരവിശ്വാസവും നിലനിൽക്കുന്നു.

ആഗോളതലത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വർഷമാണിത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി, സംഘർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഐസ്‌ലൻഡ് അതിന്റെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തി. പട്ടികയിൽ അയർലൻഡ്, ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ യഥാക്രമം രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടി. അതേസമയം, ആഗോള സമാധാന സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 115-ാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത്.

 

