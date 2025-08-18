Kerala

ബസുടമകൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ നേരിടും; കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 500 സ്‌പെയർ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,674 Less than a minute
ganesh-kumar
FacebookWhatsApp

സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ നേരിടുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാർ. 500 സ്‌പെയർ ബസുകൾ കെഎസ്ആർടിസിക്കുണ്ട്. അത് ഡ്രൈവറെ വെച്ച് ഡീസൽ അടിച്ച് ഓടിക്കും.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

വിദ്യാർഥികളുടെ കൺസെഷൻ വർധിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തൃശ്ശൂരിൽ ബസ് ഉടമകളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. വേണ്ടിവന്നാൽ ഓണക്കാലത്ത് സമരം നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ ബസ് ഉടമകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു

അതേസമയം കൊല്ലത്ത് ഇന്ന് പോലീസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ മദ്യപിച്ച 17 ഡ്രൈവർമാർ പിടിയിലായി. കെഎസ്ആർടിസി, സ്‌കൂൾ ബ്‌സ് ഡ്രൈവർമാരെയടക്കം 17 പേരാണ് പിടിയിലായത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,674 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കോതമംഗലത്തെ 23കാരിയുടെ ആത്മഹത്യ; റമീസിന്റെ സുഹൃത്തും കസ്റ്റഡിയിൽ

11 minutes ago
Vedan Attack: Sangh Parivar's Dalit Agenda Exposed

ബലാത്സംഗ കേസ്: വേടന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം നാളെയും തുടരും

16 minutes ago
rain

മഴ ശക്തമാകുന്നു: ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ, 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

3 hours ago

ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു: കക്കി ആനത്തോട് ഡാമിന്റെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു

5 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!