രാഹുൽ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ ചിലപ്പോൾ പൂവൻ കോഴിയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം; അതേ ഉണ്ടാകൂവെന്ന് മുരളീധരൻ

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സഭയിൽ വന്നാൽ ആരും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും രാഹുലിനെതിരായ അന്വേഷണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ. ആരും ഇതുവരെ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. രാഹുൽ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ ചിലപ്പോ പൂവൻ കോഴിയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

മുകേഷ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതുണ്ടാകും. ശശീന്ദ്രൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ പൂച്ചയുടെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റൊരു അനിഷ്ട സംഭവവും ഉണ്ടാകിലെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു

അന്വേഷണത്തിന് മുമ്പ് വിധി കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. അന്വേഷണത്തെ ഒരുതരത്തിലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതുവരെ ആരും രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. പരാതി വന്നാൽ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കട്ടെയെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു

