ആദായ നികുതി ബിൽ ലോക്സഭ പിൻവലിച്ചു; പുതിയ ബിൽ ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് അവതരിപ്പിക്കും
ന്യൂഡൽഹി: 2025-ൽ അവതരിപ്പിച്ച ആദായ നികുതി ബിൽ സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു. ബില്ലിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ബിൽ ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ, 1961-ലെ ആദായ നികുതി നിയമത്തിന് പകരമായി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
നിയമപരമായ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പഴയ ബിൽ പിൻവലിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. ഭേദഗതികൾക്ക് ശേഷം ഒരു പുതിയ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഒരൊറ്റ രേഖയിൽ ലഭ്യമാകും. ബിജെപി നേതാവ് ബൈജയന്ത് പാണ്ഡ അധ്യക്ഷനായ പാർലമെന്ററി സെലക്ട് കമ്മിറ്റി നൽകിയ ശുപാർശകൾ പുതിയ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
- പുതിയ ബില്ലിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ (പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്):
* സങ്കീർണ്ണത കുറയ്ക്കും: നിലവിലുള്ള 1961-ലെ നിയമം വളരെ സങ്കീർണ്ണവും നിരവധി ഭേദഗതികൾക്ക് വിധേയമായതുമാണ്. പുതിയ ബിൽ നിയമം ലളിതമാക്കുകയും സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
* നികുതിദായകർക്ക് അനുകൂലം: നികുതിദായകർക്ക് അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും പുതിയ ബില്ലിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്കും ഇടത്തരം വരുമാനക്കാർക്കും ഇത് സഹായകമാകും.
* കരട് മാറ്റങ്ങൾ തിരുത്തും: ആദ്യ ബില്ലിലെ ചില കരട് രൂപീകരണത്തിലെ പിഴവുകളും അവ്യക്തതകളും പുതിയ ബില്ലിൽ തിരുത്തും. ഉദാഹരണത്തിന്, വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തതും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ വസ്തുവകകളുടെ വാർഷിക മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തും.
നികുതി നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിലൂടെ നിയമപരമായ തർക്കങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, നികുതിദായകരുടെ സമയം ലാഭിക്കുക, നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് പുതിയ ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ആദായ നികുതി ബിൽ പാസായാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള നികുതി ഘടനയിൽ നിർണായകമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.