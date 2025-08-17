National

ബിഹാറിൽ വോട്ട് കൊള്ളയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ഇൻഡ്യാ സഖ്യം; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘വോട്ട് അധികാർ യാത്ര’

പട്ന: ബിഹാറിൽ വോട്ട് കൊള്ളയും ക്രമക്കേടുകളും വ്യാപകമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇൻഡ്യാ സഖ്യം ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘വോട്ട് അധികാർ യാത്ര’ നടത്താൻ സഖ്യം തീരുമാനിച്ചു. വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുക എന്നതാണ് യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

വോട്ട് കൊള്ളയും പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളും

 

അടുത്തിടെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിഹാറിലെ ചില ബൂത്തുകളിൽ വോട്ട് കൊള്ള നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത്, വ്യാജ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ബിഹാറിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കൂടുതലായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇൻഡ്യാ സഖ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു.

  • വോട്ട് അധികാർ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

* ബോധവത്കരണം: വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുക.

* വോട്ട് സുരക്ഷ: വോട്ടർമാർക്ക് ഭയമില്ലാതെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുക.

* ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം: ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തുക.

* സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യമാക്കാൻ സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്ര ബിഹാറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകും. യാത്രയിൽ ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തേക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ യാത്ര സഹായകമാകുമെന്നാണ് ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ.

രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം

ഈ യാത്രക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ബിഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വിശ്വാസം വളർത്താനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഇൻഡ്യാ സഖ്യത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. കൂടാതെ, ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎ സഖ്യത്തിനെതിരെ ഒരു ശക്തമായ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

