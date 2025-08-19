ഇന്ത്യ വെടിനിർത്തലിന് യാചിച്ചു അവർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി: പെരും നുണയുമായി പാക് സൈനിക മേധാവി
പെരും കള്ളം വീണ്ടും പടച്ചുവിട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീർ. ഇന്ത്യ-പാക് സംഘർഷത്തിനിടെ വെടിനിർത്തലിനായി ഇന്ത്യ യാചിച്ചെന്നും ഇടപെടാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനോട് അപേക്ഷിച്ചെന്നും അസിനും മുനീർ പറഞ്ഞു. ബ്രസൽസിൽ പാക് പ്രവാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അസിം മുനീർ
ഇന്ത്യക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി. അവരുടെ നിരവധി വിമാനങ്ങൾ വീഴ്ത്തി. പാക്കിസ്ഥാൻ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്നും അസിം മുനീർ പറഞ്ഞു. ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ട പാക്കിസ്ഥാനാണ് വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് മറച്ചുവെച്ചാണ് പാക് സൈനിക മേധാവിയുടെ നുണപറച്ചിൽ
റാവൽപിണ്ടിയിലെ വ്യോമത്താവളം ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറെ വിളിച്ച് വെടിനിർത്തലിന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പാക് സൈനിക മേധാവി ഇക്കാര്യം നേരിട്ട് ഉന്നയിക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ. തുടർന്ന് നടന്ന സംഭാഷങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് വെടിനിർത്തൽ യാഥാർഥ്യമായത്.