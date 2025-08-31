ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി: ലോക വ്യാപാരത്തിന്റെ ഭാവി മാറ്റിമറിക്കാൻ ദില്ലി-ദുബായ് ഇടനാഴി
ഇന്ത്യയെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെയും യൂറോപ്പിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി (IMEC) ആഗോള വ്യാപാരത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഭാഗമാണ് “ദില്ലി-ദുബായ് ഇടനാഴി”. ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് (BRI) ശക്തമായ ഒരു ബദലായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയെ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
- മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
* വേഗതയും ചെലവും കുറയും: നിലവിൽ സൂയസ് കനാൽ വഴിയുള്ള വ്യാപാര മാർഗ്ഗത്തേക്കാൾ 40% വരെ യാത്രാ സമയം കുറയ്ക്കാനും 30% വരെ ചെലവ് ലാഭിക്കാനും ഈ ഇടനാഴി സഹായിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ വിപണികളിൽ കൂടുതൽ മത്സരക്ഷമത നൽകും.
* വ്യാപാരബന്ധം ശക്തിപ്പെടും: ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം $83.7 ബില്യൺ കടന്നു. 2030-ഓടെ എണ്ണ ഇതര വ്യാപാരം $100 ബില്യൺ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഈ ഇടനാഴി സഹായിക്കും. ഇത് യുഎഇയെ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായും, ഇന്ത്യയെ യുഎഇയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പങ്കാളിയായും മാറ്റി.
* സാമ്പത്തിക വളർച്ച: റെയിൽ, ഷിപ്പിങ്, തുറമുഖങ്ങൾ, റോഡ് ഗതാഗതം എന്നിവയിൽ വലിയ നിക്ഷേപം ഈ ഇടനാഴിക്ക് ചുറ്റും വരും. ഇത് ഇന്ത്യ, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഇസ്രായേൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സാമ്പത്തിക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
* ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം: ചൈനയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ, യുഎസ്, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഇടനാഴി പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ഇസ്രായേലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി ഒരു പാലമായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
* വിവിധോദ്ദേശ്യ പദ്ധതി: വെറും ഒരു വ്യാപാര ഇടനാഴി എന്നതിനപ്പുറം, അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ഡാറ്റാ കേബിളുകളും, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകളും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇത് ഡിജിറ്റൽ, ഊർജ്ജ മേഖലകളിൽ പുതിയ സഹകരണങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.
ദില്ലി-ദുബായ് ഇടനാഴിയിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗം പുതിയൊരു ഉയരത്തിലെത്തുമെന്നും, ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷ.