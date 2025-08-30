National

ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ; ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ അപൂർവ്വ ധാതുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാൻ നീക്കം

Photo of News Desk News Desk Send an email 50 minutes ago
10,573 1 minute read
FacebookWhatsApp

ന്യൂഡൽഹി: ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (EV) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് നിർണായകമായ അപൂർവ ധാതുക്കൾക്കായി (rare earths) ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ പവർട്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക ഘടകങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ഈ ധാതുക്കളുടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾക്കാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ രൂപം നൽകുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഈ അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ സംസ്കരണത്തിലും ഉത്പാദനത്തിലും ലോകത്ത് ചൈനയ്ക്കാണ് ആധിപത്യം. അടുത്തിടെ ചൈന ഈ ധാതുക്കളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന മേഖലയ്ക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയതോടെയാണ് സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയപരമായ നീക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.

“നാഷണൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽ മിഷൻ” പോലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ അപൂർവ ധാതുക്കളുടെ ആഭ്യന്തര ഖനനവും സംസ്കരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തീരദേശ മണലിലും മധ്യപ്രദേശിലെ സിംഗ്രൗളി, അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ പപ്പും പാരെ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും പുതിയ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പര്യവേഷണങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതുപോലെ, ഈ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ ആകർഷിക്കാൻ ഏകദേശം 25 ബില്യൺ രൂപയുടെ (ഏകദേശം 290 ദശലക്ഷം ഡോളർ) ഇൻസെന്റീവ് പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുന്നുണ്ട്. വേദാന്ത ഗ്രൂപ്പ്, ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് പോലുള്ള വലിയ കമ്പനികൾ ഇതിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ, ഇലക്ട്രിക് വാഹന മോട്ടോറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയോഡൈമിയം, ഡിസ്‌പ്രോസിയം തുടങ്ങിയ അപൂർവ ധാതുക്കൾ കൂടുതലും ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു പകരമായി, ഇത്തരം ധാതുക്കൾ ഇല്ലാത്ത മോട്ടോർ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും.

ലളിതമായ ഉത്പാദനരീതികളും കുറഞ്ഞ ഉത്പാദനച്ചെലവുമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക, ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിർണായകമാണ്.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 50 minutes ago
10,573 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

റോഡപകടങ്ങൾ 4.2% വർദ്ധിച്ചു; സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കിടയിലും 2023-ൽ പൊലിഞ്ഞത് 1.72 ലക്ഷം ജീവനുകൾ

39 minutes ago

പ്രസാദത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം; ഡൽഹിയിൽ ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരനെ മൂന്നംഗ സംഘം തല്ലിക്കൊന്നു

53 minutes ago

ചെന്നൈയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കാർഡിയാക് സർജൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

58 minutes ago

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ റംബാനിൽ മേഘവിസ്‌ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം, രണ്ട് പേരെ കാണാതായി

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!