World

സിന്ധു നദി ഇന്ത്യയുടെ കുടുംബസ്വത്തല്ല; ഡാം നിർമിച്ചാൽ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കും: പാക് സൈനിക മേധാവി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 minutes ago
10,572 Less than a minute
FacebookWhatsApp

തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണി നേരിട്ടാൻ ഇന്ത്യയെ ആണവയുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ മടിക്കില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീർ. അമേരിക്കയിലെ ഫ്‌ളോറിഡയിൽ നടന്ന അത്താഴ വിരുന്നിനിടെയാണ് അസിം മുനീറിന്റെ ഭീഷണി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഞങ്ങൾ ആണവ രാഷ്ട്രമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ, ലോകത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും ഞങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അസിം മുനീർ പറഞ്ഞു. യുനൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ജനറൽ മൈക്കിൾ കുറില്ലയുടെ വിരമിക്കൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതാണ് അസിം മുനീർ

സിന്ധു നദിജല കരാർ താത്കാലികമായി റദ്ദാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം പാക്കിസ്ഥാനിലെ 250 മില്യൺ ജനങ്ങളെ അപകടത്തിലാക്കാം. ഇന്ത്യ ഒരു അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും. അത് നിർമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് തകർക്കും. സിന്ധു നദി ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുടുംബ സ്വത്തല്ലെന്നും അസിം മുനീർ പറഞ്ഞു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 minutes ago
10,572 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ അൽ ജസീറയുടെ അഞ്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

11 minutes ago

ലെബനനിൽ ആയുധപ്പുരയിൽ സ്ഫോടനം; ആറ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

7 hours ago

തുർക്കിയിൽ 6.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു

7 hours ago

ഗാസയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു ജോർദാൻ സഹായ വിമാനം: നിശ്ശബ്ദരായ ജീവനക്കാരും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവും

7 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!