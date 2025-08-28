National

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഗുരെസ് സെക്ടറിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം; രണ്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 21 minutes ago
10,575 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ജമ്മുകശ്മീരിലെ ബന്ദിപോര ജില്ലയിലെ ഗുരെസ് സെക്ടറിൽ സൈന്യവും പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചു. സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച്, ഭീകരർ അതിർത്തി കടന്ന് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് ചെറുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

നുഴഞ്ഞു കയറ്റ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സൈന്യവും പോലീസും ചേർന്ന് പ്രദേശം വളയുകയും തിരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ഭീകരർ വെടിയുതിർക്കുകയും സൈന്യം തിരിച്ചടിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചു.

ഇവരിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും മറ്റ് സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തതായും സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഓപറേഷൻ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 21 minutes ago
10,575 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

സി സദാനന്ദന്റെ രാജ്യസഭാ നോമിനേഷൻ റദ്ദാക്കണം; ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

1 minute ago

പാൽഘറിൽ നാലുനില കെട്ടിടം തകർന്നുവീണുണ്ടായ അപകടം; മരണസംഖ്യ 15 ആയി

31 minutes ago

ട്രംപിന്റെ താരിഫ് യുദ്ധം ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു; യുഎസ്-ഇന്ത്യ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുന്നു

16 hours ago

നോയിഡ സ്ത്രീധന മരണം: ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്; നിക്കിയുടെ കുടുംബവും പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപണം

16 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!