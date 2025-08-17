National

വെറും പിപിടി അടിസ്ഥാനമാക്കി അന്വേഷണം സാധ്യമല്ല: ‘വോട്ട് മോഷണ’ ആരോപണങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

ന്യൂഡൽഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ‘വോട്ട് മോഷണ’ ആരോപണങ്ങളിൽ, ഒരു പവർപോയിന്റ് പ്രസന്റേഷന്റെ (പിപിടി) അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ രേഖകളും പരാതിയും സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വോട്ടർപട്ടികയിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തെളിവായി ഒരു പിപിടി കമ്മീഷന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഔദ്യോഗികമായി രേഖാമൂലം പരാതി നൽകണമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

 

ഈ വിഷയത്തിൽ രേഖാമൂലം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന് ദോഷകരമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കമ്മീഷൻ, ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തപക്ഷം രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

‘വോട്ട് മോഷണം’ എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിശ്വാസ്യത സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും, അനാവശ്യ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ദുർബലപ്പെടുത്തരുതെന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

 

