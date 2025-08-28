DubaiGulf

ഐഫോൺ 17 തരംഗം: ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഫോൺ ആദ്യം സ്വന്തമാക്കാൻ യുഎഇയിലെ പ്രവാസികൾ നെട്ടോട്ടത്തിൽ

ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ 17 സീരീസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടെക് പ്രേമികൾ. ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ, പുതിയ ഐഫോൺ ആദ്യം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആവേശം യുഎഇയിലെ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 9-ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഐഫോൺ 17, സെപ്റ്റംബർ 12 മുതൽ പ്രീ-ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ലോകത്ത് എപ്പോഴും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദ്യം സ്വന്തമാക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഉപഭോക്താക്കൾ യുഎഇയിലുണ്ട്. ഐഫോൺ 17-ന്റെ വരവും ഈ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട ക്യാമറ, വേഗതയേറിയ പ്രോസസർ, പുത്തൻ ഡിസൈൻ എന്നിവയാണ് ഐഫോൺ 17-നെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നത്.

 

ഐഫോൺ 17 പ്രോ മോഡലിൽ 48 മെഗാപിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, 8K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ്, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യമായ നവീകരണം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു ആകർഷണമാണ്. കൂടാതെ, പുതിയ A19 ചിപ്പ്, വലിയ ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവയും ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് യുഎഇയിൽ ഐഫോൺ വില കുറവായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ, നിരവധി പ്രവാസികൾ ഫോൺ വാങ്ങാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഐഫോൺ 17-ന്റെ വരവോടെ, യുഎഇയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ വിപണിയിൽ വലിയൊരു ഉണർവ്വുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രീ-ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

 

