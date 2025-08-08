World

അമേരിക്കൻ ജിപിഎസിന് പകരം ചൈനയുടെ ബെയ്‌ദൗ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഇറാൻ; സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യം

ഇറാൻ ചൈനയുടെ ബെയ്‌ദൗ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കും

Photo of News Desk News Desk Send an email 26 seconds ago
10,569 Less than a minute
FacebookWhatsApp

തങ്ങളുടെ സൈനിക, സാങ്കേതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അമേരിക്കയുടെ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിംഗ് സിസ്റ്റം (ജിപിഎസ്) ഉപേക്ഷിച്ച് ചൈനയുടെ ബെയ്‌ദൗ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സാങ്കേതിക സ്വയംഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ നീക്കം.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അടുത്തിടെ ഇസ്രായേലുമായി നടന്ന 12 ദിവസത്തെ സംഘർഷത്തിനിടെ ഇറാനിൽ വ്യാപകമായി ജിപിഎസ് തകരാറുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിന് വലിയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളിയായി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജിപിഎസിന് പകരം മറ്റൊരു സംവിധാനം തേടാൻ ഇറാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

 

ഇറാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മിനിസ്റ്റർ എഹ്‌സാൻ ചിറ്റ്‌സാസ്, “ശത്രുക്കൾ” (അമേരിക്കയെ സൂചിപ്പിച്ച്) ജിപിഎസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് ബെയ്‌ദൗ പോലുള്ള ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടുന്നതെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.

റഷ്യയുടെ ഗ്ലോണാസ് സംവിധാനത്തിന് പകരം ചൈനയുടെ ബെയ്‌ദൗ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇറാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ, സാമ്പത്തിക സഹകരണമാണ്. ഈ നീക്കം ഇസ്രായേൽ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറാൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. പുതിയ തീരുമാനം ഇറാൻ്റെ സൈനിക-സിവിൽ മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 26 seconds ago
10,569 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറച്ച് അമേരിക്ക; വ്യാപാരബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പുതിയ നീക്കം

16 minutes ago

അമേരിക്കയുടെ കുടിയേറ്റ നയം വിമാനക്കമ്പനികളുടെ വരുമാനം കുറയ്ക്കുന്നു; അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇടിവ്

26 minutes ago

വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിൽ ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം; കൂടുതൽ ഫെഡറൽ സേനയെ വിന്യസിക്കും

35 minutes ago

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ‘ദി ലേറ്റ് ഷോ വിത്ത് സ്റ്റീഫൻ കോൾബെർട്ട്’ റദ്ദാക്കി: സിബിഎസ് ടിവി മേധാവി

48 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!