അമേരിക്കൻ ജിപിഎസിന് പകരം ചൈനയുടെ ബെയ്ദൗ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഇറാൻ; സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യം
ഇറാൻ ചൈനയുടെ ബെയ്ദൗ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കും
തങ്ങളുടെ സൈനിക, സാങ്കേതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അമേരിക്കയുടെ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിംഗ് സിസ്റ്റം (ജിപിഎസ്) ഉപേക്ഷിച്ച് ചൈനയുടെ ബെയ്ദൗ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സാങ്കേതിക സ്വയംഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ നീക്കം.
അടുത്തിടെ ഇസ്രായേലുമായി നടന്ന 12 ദിവസത്തെ സംഘർഷത്തിനിടെ ഇറാനിൽ വ്യാപകമായി ജിപിഎസ് തകരാറുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും തടസ്സപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തിന് വലിയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളിയായി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജിപിഎസിന് പകരം മറ്റൊരു സംവിധാനം തേടാൻ ഇറാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഇറാൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മിനിസ്റ്റർ എഹ്സാൻ ചിറ്റ്സാസ്, “ശത്രുക്കൾ” (അമേരിക്കയെ സൂചിപ്പിച്ച്) ജിപിഎസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് ബെയ്ദൗ പോലുള്ള ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടുന്നതെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു.
റഷ്യയുടെ ഗ്ലോണാസ് സംവിധാനത്തിന് പകരം ചൈനയുടെ ബെയ്ദൗ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇറാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ, സാമ്പത്തിക സഹകരണമാണ്. ഈ നീക്കം ഇസ്രായേൽ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഇറാൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. പുതിയ തീരുമാനം ഇറാൻ്റെ സൈനിക-സിവിൽ മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും