യൂറോപ്പിനെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കി ഇറാനിയൻ പത്രം; ആണവകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിൽ പ്രകോപനം

ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാനിലെ പ്രമുഖ പത്രമായ ‘കൈഹാൻ’ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കി. ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആണവ കരാർ വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ യൂറോപ്പ് നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം. ഭീഷണിയുടെ ഭാഷയാണ് തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് പത്രം മുഖപ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ബ്രിട്ടൺ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇറാനുമായുള്ള 2015-ലെ ആണവ കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഉപരോധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുകയാണ്. ഈ നീക്കത്തെ ‘സ്നാപ്ബാക്ക്’ മെക്കാനിസം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിന്റെ ഈ നീക്കം ഇറാൻ-പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഇറാനിയൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയായ ഹൊസൈൻ ഷരിയത് മദാരി എഡിറ്ററായ ‘കൈഹാൻ’ പത്രം, തങ്ങളുടെ നയം ചർച്ചയല്ലെന്നും ഭീഷണി മാത്രമായിരിക്കണം എന്നും വ്യക്തമാക്കി. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആണവകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തടയുമെന്നും ആണവ നിർവ്യാപന കരാറിൽ (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT) നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമെന്നും പത്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

“പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ശക്തിയുടെ ഭാഷ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ, ഭീഷണികൾക്ക് ഭീഷണികൾ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകരുത്,” കൈഹാൻ പത്രം മുഖപ്രസംഗത്തിൽ കുറിച്ചു.

ഇറാൻ ആണവപരീക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതും യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യക്ക് സൈനിക സഹായം നൽകുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യൂറോപ്പ് ഉപരോധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. അതേസമയം, ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതി സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നയതന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാണെങ്കിലും, ഇരുപക്ഷവും കടുത്ത നിലപാടുകളിലാണ്.

 

