വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് താൽക്കാലിക പരിഹാരം; തുർക്കിയിൽ നിന്ന് പവർഷിപ്പുകൾ വാങ്ങി ഇറാഖ്

ടർക്കിഷ് കമ്പനിയായ കാർപവർഷിപ്പ് (Karpowership) അയച്ച പവർഷിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാഖ് തങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കാണുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകതയും രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലയുടെ തകർച്ചയും കാരണം ഇറാഖ് രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ടർക്കിയിൽ നിന്നുള്ള മൊബൈൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഇറാഖിന് സഹായത്തിനെത്തുന്നത്.

എന്താണ് പവർഷിപ്പുകൾ?

 

കപ്പലിൽ സ്ഥാപിച്ച മൊബൈൽ പവർ പ്ലാന്റുകളാണ് പവർഷിപ്പുകൾ. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കപ്പലിൽ സ്ഥാപിച്ച ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് നേരിട്ട് പ്രാദേശിക ഗ്രിഡിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ധനമായി പ്രകൃതിവാതകം, ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾ ഇവയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. വേഗത്തിൽ വിന്യസിക്കാമെന്നതും, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാമെന്നതും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

ഇറാഖിന് സഹായം

വർഷങ്ങളായി വൈദ്യുതി ക്ഷാമം നേരിടുന്ന രാജ്യമാണ് ഇറാഖ്. നിലവിലെ കടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചതോടെ പല നഗരങ്ങളിലും മണിക്കൂറുകളോളം വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കാണാൻ പവർഷിപ്പുകൾക്ക് കഴിയും. വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിനായി കരയിൽ വലിയ പവർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലതാമസവും നിർമ്മാണച്ചെലവും ഈ പവർഷിപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു.

എങ്കിലും, ഈ നീക്കം ഇറാഖിന്റെ ദീർഘകാല വൈദ്യുതി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരം പരിഹാരമല്ല. രാജ്യത്തെ വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ പവർ പ്ലാന്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഇറാഖ് ഊർജ്ജിത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകത പരിഹരിക്കുന്നതിന് പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

 

