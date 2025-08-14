മഹാരാഷ്ട്ര വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ, ‘വോട്ട് മോഷണം’ ആരോപണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്നു
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ ‘വോട്ട് മോഷണം’ എന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ശക്തിയേറുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള INDIA സഖ്യം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും, ഇത് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത്.
പാൽഘർ ജില്ലയിലെ നാളസോപാര മണ്ഡലത്തിൽ, ഒരേ സ്ത്രീയുടെ പേര് ആറ് തവണ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യത്യസ്ത എപ്പിക് നമ്പറുകളോടെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇത് കൂടാതെ, ചന്ദ്രപൂരിലെ ഘുഗസ് ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ 119 വോട്ടർമാരെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളുമടക്കമുള്ളവർ താമസിക്കുന്നതായും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പറയുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരത്തെയും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വോട്ട് മോഷണം നടന്നെന്നും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇതിന് കൂട്ടുനിന്നെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളിക്കളയുകയും, കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൽഘർ ജില്ലാ കളക്ടർ എല്ലാ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർക്കും (BLOs) വോട്ടർ പട്ടിക വിശദമായി പരിശോധിക്കാനും ഇരട്ട വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉടൻ വിശദീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.