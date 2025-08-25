ഗാസ ആശുപത്രിയിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം; എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഗാസ: ഗാസയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലൊന്നായ നാസർ ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഈ ആക്രമണത്തിൽ എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസയിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഖാൻ യൂനിസിലെ ആശുപത്രിയുടെ നാലാം നിലയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ആദ്യത്തെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിനു ശേഷം രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്തിയപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടന്നതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
രണ്ടു വർഷമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിനിടെ നാസർ ആശുപത്രിക്ക് നേരെയും ഇതിനു മുൻപ് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജൂണിൽ നടന്ന ഒരു ആക്രമണത്തിൽ മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ ആശുപത്രിയുടെ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് അന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 22 മാസത്തോളം നീണ്ട സംഘർഷത്തിൽ 62,000-ത്തിലധികം പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗാസ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഇതിൽ പകുതിയോളം പേർ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്.