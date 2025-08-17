World

ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം; പലസ്തീനികളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ നീക്കം

Photo of News Desk News Desk Send an email 9 hours ago
10,751 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ഗാസ മുനമ്പിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. ഗാസയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെയാണ് ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ അഭയം തേടിയ നിരവധി സാധാരണക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആശുപത്രികൾക്കുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നടപടി അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും അപലപിച്ചു. ഹമാസ് ഭീകരർ ആശുപത്രികളിൽ താവളമടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ, സാധാരണക്കാരെയും രോഗികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ ആക്രമണം യുദ്ധക്കുറ്റമായി കണക്കാക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

 

അതിനിടെ, ഗാസയിൽനിന്ന് പലസ്തീനികളെ കൂട്ടമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളും ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. വടക്കൻ ഗാസയിലെ ജനങ്ങളെ തെക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ആശുപത്രികളും അഭയകേന്ദ്രങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ഇത് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ പൂർണമായും കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി ആരോപിച്ചു.

വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ, മേഖലയിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടക്കൊലകൾ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് തടയാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ലോക നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

 

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 9 hours ago
10,751 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന റോബോട്ട്; പുതിയ ഗവേഷണവുമായി ചൈന

8 hours ago

ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; പലസ്തീനികളെ നിർബന്ധിതമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി

11 hours ago

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലേക്ക് നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിച്ച് മൂന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

13 hours ago

ഗാസയിലെ ആളുകളെ തെക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം തയ്യാറെടുക്കുന്നു; മാനുഷിക ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്ന് യുഎൻ മുന്നറിയിപ്പ്

13 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!