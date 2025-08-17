World

ഗാസയിലെ ആളുകളെ തെക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം തയ്യാറെടുക്കുന്നു; മാനുഷിക ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്ന് യുഎൻ മുന്നറിയിപ്പ്

22 minutes ago
10,572 1 minute read
ഗാസ: ഗാസയിലെ യുദ്ധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തെക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. വടക്കൻ ഗാസ നഗരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പുതിയ സൈനിക നടപടിക്ക് ഇസ്രായേൽ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നീക്കം. ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക വക്താവ് അവിച്ചായ് അദ്രാഇയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

  പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

* മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം: യുദ്ധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ “സുരക്ഷിത മേഖലകളിലേക്ക്” മാറ്റാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പറയുന്നു. മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നവർക്കായി കൂടാരങ്ങളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും യുഎൻ വഴി എത്തിക്കുമെന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.

* അന്താരാഷ്ട്ര ആശങ്ക: ഗാസയിലെ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിതമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ നീക്കം വലിയ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് യുഎൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടാതെ, ഗാസയിൽ ഒരു പ്രദേശവും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് യുഎൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പലസ്തീൻ അധികൃതരും പറയുന്നു.

* കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ: ഗാസ നഗരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ പുതിയ സൈനിക നീക്കം നടത്തുന്നത്. ഇത് ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ പ്രദേശത്ത് ഏകദേശം 10 ലക്ഷം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

* പുനരധിവാസ പദ്ധതി: ഗാസയിലെ പലസ്തീൻ പൗരന്മാരെ ദക്ഷിണ സുഡാൻ പോലുള്ള ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇസ്രായേൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ നടപടിക്ക് പിന്നാലെ, ഈ നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് പലസ്തീൻ അധികൃതരും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും ആരോപിച്ചു.

ഗാസയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം

ഗാസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ഭക്ഷണത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും വൈദ്യസഹായത്തിന്റെയും അഭാവം കാരണം രോഗങ്ങളും പട്ടിണിമരണങ്ങളും വർധിക്കുകയാണ്. യുഎൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച്, ഗാസയിലെ സാഹചര്യം ഒരു ‘നരകതുല്യമായ അവസ്ഥ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

 

