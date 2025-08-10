World

ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം രൂക്ഷം; പട്ടിണി മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 212 ആയി

ഗാസ സിറ്റി: ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു. പട്ടിണി മൂലം മരിച്ച ഫലസ്തീനികളുടെ എണ്ണം 212 ആയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 98 പേർ കുട്ടികളാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 11 പേർ കൂടി പട്ടിണികാരണം മരണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഇസ്രായേൽ ഗാസയിൽ ഉപരോധം കടുപ്പിച്ചതും, മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടതുമാണ് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാക്കിയത്. അൽ ജസീറ പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, പലയിടങ്ങളിലും ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സഹായം തേടിയെത്തിയവർക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം വെടിയുതിർത്തതായി ആരോപണങ്ങളുണ്ട്.

അതേസമയം, ഗാസ സിറ്റി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ നടപടി ഗാസയിലെ മാനുഷിക ദുരന്തം കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഗാസയിൽ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 61,000-ത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും വീടുകളിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആക്കം കൂട്ടി.

 

