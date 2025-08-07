ഗാസയിലെ യുദ്ധം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ സൈനിക മേധാവി; നെതന്യാഹുവിന്മേൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു
ഗാസയിലെ സൈനിക നടപടികൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ സൈനിക മേധാവി ഹെർസി ഹലേവി രംഗത്തെത്തി. ഇത് സർക്കാരിനകത്തും പുറത്തും നെതന്യാഹുവിന്മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യുദ്ധം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നും കൂടുതൽ സൈനിക നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നുമാണ് സൈനിക മേധാവിയുടെ നിലപാട്.
ഗാസ പൂർണമായും കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള നെതന്യാഹുവിന്റെ ഉത്തരവ് സൈനിക മേധാവി തള്ളിക്കളഞ്ഞതായി ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുമെന്നും, മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഹലേവി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ, ഗാസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുകയും ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമർശനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഗാസയുടെ ഭാവി ഭരണം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിലും സൈന്യത്തിലും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സൈനിക മേധാവിയുടെ ഈ നീക്കം. നെതന്യാഹുവിന്റെ കടുത്ത നിലപാടുകൾക്കെതിരെ മന്ത്രിസഭയിലെ ചില അംഗങ്ങൾ പോലും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നെതന്യാഹുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്കും ഭീഷണിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.