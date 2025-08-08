ഗാസ സിറ്റി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇസ്രായേൽ പദ്ധതിക്ക് ആഗോള തലത്തിൽ വൻ വിമർശനം; കൂടുതൽ നാശത്തിനും ദുരിതത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഗാസ സിറ്റി പൂർണമായും കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് ആഗോള തലത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനമാണ് നേരിടുന്നത്. കൂടുതൽ നാശത്തിനും കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ഇത് വഴിവെക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. ഹമാസുമായുള്ള 22 മാസത്തെ യുദ്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഈ നീക്കത്തിന് സുരക്ഷാ കാബിനറ്റിന്റെ അനുമതി നേടിയത്.
- പ്രധാന വിമർശനങ്ങളും ആശങ്കകളും:
* മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി: ഗാസയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഇതിനകം യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നു കഴിഞ്ഞു. അവശേഷിക്കുന്ന ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൈനിക നടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നത് മാനുഷിക ദുരന്തം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന് യുഎൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിലവിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിക്കാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത്.
* ബന്ദികളുടെ സുരക്ഷ: ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഇതുവരെ പ്രവേശിക്കാത്ത മേഖലകളിലാണ് ബന്ദികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നീക്കം ബന്ദികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
* രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം: ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, സ്പെയിൻ, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നീക്കം സംഘർഷത്തിന് പരിഹാരമല്ലെന്നും കൂടുതൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന് മാത്രമേ കാരണമാകൂ എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
* സൈനിക നേതൃത്വത്തിന്റെ വിയോജിപ്പ്: ഇസ്രായേൽ സൈനിക നേതൃത്വം പോലും ഈ നീക്കത്തോട് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗാസയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം സൈന്യത്തിന് വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുമെന്നും കൂടുതൽ സൈനികരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
ഹമാസിനെ പൂർണ്ണമായും നിരായുധമാക്കുക, എല്ലാ ബന്ദികളെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരിക, ഗാസയെ സൈനിക മുക്തമാക്കുക, ഇസ്രായേൽ സൈനിക നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളായി നെതന്യാഹു സർക്കാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സൈനിക മാർഗം മാത്രം പോരാ എന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വെടിനിർത്തലും നയതന്ത്രപരമായ ചർച്ചകളും മാത്രമാണ് ശാശ്വത സമാധാനത്തിനുള്ള ഏക വഴിയെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
നെതന്യാഹുവിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേലിൽ തന്നെ ബന്ദികളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്.