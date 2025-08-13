വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ സമ്മർദ്ദം; ഗാസക്കാരെ സൗത്ത് സുഡാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഭീഷണി
ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പലസ്തീൻ ജനതയെ കൂട്ടത്തോടെ സൗത്ത് സുഡാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഭീഷണി മുഴക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഗാസയിലെ ജനസംഖ്യയെ പുറത്താക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന് നേരത്തേയും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ നീക്കങ്ങൾ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ ഹമാസിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ തന്ത്രമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം പലസ്തീൻകാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആക്രമണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ അവസരം നൽകുമെന്നും, അല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമെന്നും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
പുതിയ പ്രസ്താവന അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പലസ്തീൻ ജനതയെ നിർബന്ധിതമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നത് യുദ്ധക്കുറ്റത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും മറ്റു അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
അതേസമയം, ഹമാസ് പ്രതിനിധികൾ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾക്കായി കെയ്റോയിൽ എത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഹമാസ്. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുക, തടവിലുള്ള പലസ്തീൻകാരെ വിട്ടയക്കുക, സ്ഥിരമായ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക, ഗാസയിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുക എന്നിവയാണ് ഹമാസിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.