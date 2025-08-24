ലാദനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച്; യുഎസിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ജയശങ്കർ
ന്യൂഡെൽഹി: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ, പാകിസ്ഥാനിൽ ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് യു.എസിനെ വിമർശിച്ചു. ഭീകരവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനുമായി യു.എസ് അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ജയശങ്കർ ഈ പരാമർശം നടത്തിയത്.
“അവർക്ക് പരസ്പരം ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. അവരുടെ ചരിത്രത്തെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രവുമുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിലെ അബോട്ടാബാദിലേക്ക് പോയി അവിടെ ആരെയാണ് (ബിൻ ലാദൻ) കണ്ടെത്തിയത്?” ജയശങ്കർ ചോദിച്ചു.
2001 സെപ്റ്റംബർ 11-ന് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരനായിരുന്ന അൽ-ഖ്വയ്ദ നേതാവ് ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ 2011-ൽ പാകിസ്ഥാനിലെ അബോട്ടാബാദിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒളിത്താവളത്തിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. ഭീകരവാദികൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ അഭയം നൽകുന്നുവെന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ജയശങ്കറിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന.