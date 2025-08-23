Kerala

ത്രിപുര മോഡലിൽ കേരളം പിടിക്കും; അമിത് ഷായ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 3 hours ago
10,674 Less than a minute
FacebookWhatsApp

കേരളം പിടിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷായ്ക്ക് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ത്രിപുര മോഡൽ മാറ്റം കേരളത്തിലുണ്ടാകും. അതിനുള്ള 80 ശതമാനം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പറയുന്നു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പ്രവർത്തനം 20 ശതമാനം കൂടി പൂർത്തിയായാൽ ത്രിപുര മോഡൽ മാറ്റം കേരളത്തിലുണ്ടാകും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ 25 ശതമാനത്തിലേക്ക് കടക്കും. അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വികസന രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് ചോരി ആരോപണങ്ങളെ ചെറുക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം. സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ടയും ഇതായിരുന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 3 hours ago
10,674 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

naveen babu

നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ വിധി 29ന്

59 seconds ago

കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 10 വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതി കുറ്റക്കാരൻ

7 minutes ago

എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള രാജി ആലോചനയിൽ പോലുമില്ലെന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

10 minutes ago

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാണാതായ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയെയും മകനെയും കണ്ടെത്തി

16 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!