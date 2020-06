ഗാർഡിയൻ കെ കെ ശൈലജയെ റോക്ക് സ്റ്റാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു, അതായത് റോക്ക് ഡാൻസറെന്ന്; അധിക്ഷേപം തുടർന്ന് രാമചന്ദ്രൻ

Share with your friends















ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജക്കെതിരെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപവുമായി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. ഗാർഡിയൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമം റോക്ക് സ്റ്റാർ എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതിനർഥം റോക്ക് ഡാൻസർ എന്നാണെന്ന് രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കൊവിഡ് റാണിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച നടപടിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകുകയായിരുന്നു രാമചന്ദ്രൻ

ലണ്ടൻ ഗാർഡിയൻ പറഞ്ഞത് ‘ The coronavirus slayer! How Kerala’s rock star health minister helped save it from Covid-19′ എന്നാണ്. മനസ്സിലാക്കണം കേരളത്തിലെ റോക്ക്സ്റ്റാറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആധുനിക നൃത്ത സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചെനിക്കറിയില്ല. റോക്ക് ഡാൻസറായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ റോക്ക് ഡാൻസറായിട്ടുള്ള മന്ത്രി കൊവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ 42 ജേണലുകളിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്,’ മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

ഞാൻ ഒരാളെക്കുറിച്ചും മോശം പരാമർശം നടത്തുന്നയാളല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് താൻ മോശമായി സംസാരിക്കാറില്ല. രാജകുമാരിയെന്നും റാണിയെന്നും പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നും രാമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു. റോക്ക് സ്റ്റാർ എന്നാൽ ചടുല നീക്കങ്ങൾ എന്നാണെന്ന് വിവരമുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തിരുത്തിയെങ്കിലും ഇതംഗീകരിക്കാൻ രാമചന്ദ്രൻ തയ്യാറായില്ല