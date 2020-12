സംഘി നേതാക്കളുടെ പേരിട്ട് അപമാനിക്കാനല്ല തന്നത്; ഗോൾവാൾക്കറുടെ പേരിലല്ല ശാസ്ത്രഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയപ്പെടേണ്ടത്

രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്‌നോളജി ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് ആർ എസ് എസ് ആചാര്യൻ ഗോൾവാൾക്കറുടെ പേരിടാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. ഫേസ്ബുക്കിലെഴുതിയ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് വിമർശനം

കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം

In an effort to better the human species through cross-breeding, the Namboodri Brahamanas of the North were settled in Kerala and a rule was laid down that the eldest son of a Namboodri family could marry only the daughter of Vaishya, Kashtriya or Shudra communities of Kerala. Another still more courageous rule was that the first off-spring of a married woman of any class must be fathered by a Namboodri Brahman and then she could beget children by her husband. Today this experiment will be called adultery but it was not so, as it was limited to the first child.