സംസ്ഥാനത്ത് 133 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യും. വാക്സിന്‍ എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കര്‍മ്മ കര്‍മ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേന്ദ്രത്തില്‍ ഒരു ദിവസം 100 പേര്‍ക്ക് വാക്സിന്‍ നല്‍കുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത്.

ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ, വാക്സിനേഷന്‍ റൂം, ഒബ്സര്‍വേഷന്‍ റൂം എന്നിവയുണ്ടാകും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചായിരിക്കും കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കുക. ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യതയും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വാക്സിനേഷനായി ഇതുവരെ 3,59,549 പേരാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ 1,69,150 പേരും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ 1,90,399 പേരുമാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ 12 കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ 11 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വീതം ഉണ്ടാകും. ബാക്കി ജില്ലകളില്‍ 9 കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വീതമാണ് ഉണ്ടാകുക. സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുതല്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകള്‍ വരെയുള്ള വിവിധ ആശുപത്രികളേയും ആയുഷ് മേഖലയേയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

133 കേന്ദ്രങ്ങളിലും കോവിഡ് വാക്സിനേഷനായി വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. ഇതുകൂടാതെ എറണാകുളം ജില്ലാ ആശുപത്രി, പാറശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ലോഞ്ചിംഗ് ദിനത്തില്‍ ടൂവേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ സംവിധാനങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തും. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളും എത്രയും വേഗം സജ്ജമാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രി, പാറശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രി, വിതുര താലൂക്ക് ആശുപത്രി, മണമ്പൂര്‍ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ജില്ല ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി വര്‍ക്കല, തൈക്കാട് സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി, കിംസ് ആശുപത്രി, നിംസ് മെഡിസിറ്റി, പൂഴനാട് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പാങ്ങപ്പാറ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വാസ്‌കിന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ളത്.

സംസ്ഥാനത്തെ 133 കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

1 Alappuzha Vandanam MCH

2 Alappuzha Alappuzha GH

3 Alappuzha Chengannur DH

4 Alappuzha Chempumpuram CHC

5 Alappuzha Purakkad PHC

6 Alappuzha Chettikad CHC

7 Alappuzha Mavelikkara DH

8 Alappuzha Kayamkulam THQH

9 Alappuzha Sacred Heart General Hospital

10 Ernakulam Ernakulam GH

11 Ernakulam Piravom TH

12 Ernakulam Chengamanad CHC

13 Ernakulam Kuttampuzha FHC

14 Ernakulam Chellanam PHC

15 Ernakulam Government Medical College Ernakulam

16 Ernakulam Aster Medcity Kochi

17 Ernakulam Mar Baselios Medical Mission Hospital

18 Ernakulam Mosc Medical College Hospital

19 Ernakulam Ernakulam Govt District Homoeo Hospital

20 Ernakulam District Ayurveda Hospital

21 Ernakulam Thammanam UFHC

22 Idukki Idukki DH

23 Idukki Thodupuzha DH

24 Idukki Holy Family hospital Muthalakodam

25 Idukki Kattappana TH

26 Idukki Chithirapuram CHC

27 Idukki Rajakkadu CHC

28 Idukki Nedumkandam THQH

29 Idukki St Johns Hospital Kattappana

30 Idukki Peeerumedu THQH

31 Kannur Kannur GMCH

32 Kannur Kannur DH

33 Kannur Iritty TH

34 Kannur Panoor TH

35 Kannur Mayyil CHC

36 Kannur Kottiyoor FHC

37 Kannur Kadirur FHC

38 Kannur Therthally FHC

39 Kannur Govt Ayurveda Hospital Cherukunnu

40 Kasaragod Kanahangad DH

41 Kasaragod Kasaragod GH

42 Kasaragod Ennappara FHC

43 Kasaragod Panathady TH

44 Kasaragod Nileshwaram TH

45 Kasaragod Mangalapady TH

46 Kasaragod Bedadka TH

47 Kasaragod Periye CHC

48 Kasaragod Medical College Ukkinadukka

49 Kollam Women and Children (Victoria) Hospital

50 Kollam Karunagappally THQH

51 Kollam Punalur THQH

52 Kollam Govt Medical College Kollam

53 Kollam Travancore Medical College

54 Kollam Nedumoncavu CHC

55 Kollam Chavara CHC

56 Kollam Mancode Chithara FHC

57 Kollam Kollam District Ayurveda Hosptial

58 Kottayam Pala GH

59 Kottayam Uzhavoor K R Narayanan Memorial Speciality Hospital

60 Kottayam Vaikom THQH

61 Kottayam Kottayam MCH

62 Kottayam SH Medical Centre Kottayam

63 Kottayam Kothala GAH

64 Kottayam Changanassery GH

65 Kottayam Edayarikkapuzha CHC

66 Kottayam Erumely CHC

67 Kozhikode Kozhikode GMCH

68 Kozhikode Kozhikode GH

69 Kozhikode Nadapuram TH

70 Kozhikode Koyilandy THQH

71 Kozhikode Perambra TH

72 Kozhikode Mukkam CHC

73 Kozhikode Narikkuni CHC

74 Kozhikode Panangad FHC

75 Kozhikode DISTRICT AYURVEDIC HOSPITAL KOZHIKODE

76 Kozhikode ESI Hospital FEROKE

77 Kozhikode Aster MIMS Calicut

78 Malappuram Govt. Medical College Hospital Manjeri

79 Malappuram District Hospital Tirur

80 Malappuram District Hospital Nilambur

81 Malappuram District Ayurveda Hospital Valavannur

82 Malappuram Taluk Head Quarters Hospital Malappuram

83 Malappuram Taluk Head Quarters Hospital Ponnani

84 Malappuram Taluk Head Quarters Hospital Kondotty

85 Malappuram Community Health Centre Neduva

86 Malappuram KIMS Al Shifa Hospital Perinthalmanna

87 Palakkad Nenmara CHC

88 Palakkad Agali CHC

89 Palakkad Ambalappara CHC

90 Palakkad Nanniyodu CHC

91 Palakkad Chalissery CHC

92 Palakkad Kottopadam PHC

93 Palakkad DIistrict Hospital Palakkad

94 Palakkad Palakkad DAH

95 Palakkad Koppam CHC

96 Pathanamthitta Pathanamthitta GH

97 Pathanamthitta Adoor GH

98 Pathanamthitta Konny THQH

99 Pathanamthitta Thiruvalla THQH

100 Pathanamthitta Ranny THQH

101 Pathanamthitta Ayiroor District Ayurveda Hospital

102 Pathanamthitta Kottanad Government Homeo Hospital

103 Pathanamthitta Kozhencherry DH

104 Pathanamthitta Believers Church Medical College Hospital

105 Thiruvananthapuram Sree Gokulam MCH and Research Foundation

106 Thiruvananthapuram Nedumangad District Hospital

107 Thiruvananthapuram Parasala Taluk Hospital

108 Thiruvananthapuram Vithura Taluk Hospital

109 Thiruvananthapuram Manamboor CHC

110 Thiruvananthapuram DAH VARKALA

111 Thiruvananthapuram Thycaud Women and Children Hospital

112 Thiruvananthapuram KIMS HEALTHCARE MANAGEMENT LTD

113 Thiruvananthapuram NIMS MEDICITY

114 Thiruvananthapuram Poozhanad PHC

115 Thiruvananthapuram Pangappara PHC

116 Thrissur Irinjalakuda GH

117 Thrissur Thrissur GH

118 Thrissur Perinjanam CHC

119 Thrissur Velur FHC

120 Thrissur Kodungallur THQH

121 Thrissur Chalakudy THQH

122 Thrissur Amala Institute Of Medical Sciences

123 Thrissur Thrissur MCH

124 Thrissur Vaidyaratnam Ayurveda College

125 Wayanad Mananthavady DH

126 Wayanad Sulthan Bathery THQH

127 Wayanad Vythiri THQH

128 Wayanad Appappara FHC

129 Wayanad Kurukkanmoola PHC

130 Wayanad Pulpally CHC

131 Wayanad Varadoor PHC

132 Wayanad Pozhutana FHC

133 Wayanad DM WIMS Meppadi