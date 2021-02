കത്വ-ഉന്നാവോ ഫണ്ട് തട്ടിയെന്ന ആരോപണം: പന്നിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പി കെ ഫിറോസ്

Never Wrestle with a Pig.

You Both Get Dirty and the Pig Likes It

ബെർണാഡ് ഷാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിഷയം അഴിമതി ആരോപണമായതിനാൽ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരോപണമുന്നയിച്ച വ്യക്തിയെ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ്, ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം എന്നൊക്കെയാണ് കൈരളി ചാനൽ എഴുതിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇത് തെറ്റാണ്.