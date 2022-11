ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ചുമതലയേറ്റു

സുപ്രീം കോടതിയുടെ 50ാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു. രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. യു യു ലളിതിന്റെ പിൻഗാമിയായാണ് ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിലെത്തുന്നത്

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷം പ്രവർത്തിക്കാനാകും. 2024 നവംബർ പത്ത് വരെയാണ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ കാലാവധി. 2016 മെയ് 13നാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായത്. ഇതിന് മുമ്പ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജിയായിരുന്നു.



